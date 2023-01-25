БЕТСИТИ повысил коэффициент на победы «Барселоны» и «МЮ» до 110.0

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Сегодня любителей футбола ждут сразу два крутых матча: в 1/4 Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реал Сосьедадом», а «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Лиги сразится с «Ноттингем Форест».

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«МЮ» встречался с «лесниками» в декабре прошлого года и одержал крупную победу – 3:0. «Барселона» же обыграла басков со счетом 4:1 в последнем матче против них.

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