Лучшие коэффициенты на матчи Australian Open от БК Мелбет

С 24 по 25 января в Мельбурне пройдет четверть финала Австралиан Опен. В разгар жаркого австралийского сезона БК «Мелбет» подготовила приятный сюрприз для фанатов Большого Шлема. Компания объявила о понижении маржинальности, за счёт чего игроков БК «Мелбет» ждут самые высокие коэффициенты на топовые матчи турнира.

Особенность турнира этого года заключается в Призовом фонде соревнований — он составил рекордные $76 500 000, а значит игра будет особенно жаркой. Наслаждайся игрой и лучшими коэффициентами с БК «Мелбет»!

Топовые матчи на 25 января от «Мелбет»:

06:30 Бен Шелтон — Томми Пол

11:30 Андрей Рублев — Новак Джокович

03:00 Каролина Плишкова — Магда Линнет

05:00 Арина Соболенко — Донна Вечик

Ставь на решающие матчи Австралиан Опен 2023 с «Мелбет»!