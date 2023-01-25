Лучшие коэффициенты на матчи Australian Open от БК Мелбет
С 24 по 25 января в Мельбурне пройдет четверть финала Австралиан Опен. В разгар жаркого австралийского сезона БК «Мелбет» подготовила приятный сюрприз для фанатов Большого Шлема. Компания объявила о понижении маржинальности, за счёт чего игроков БК «Мелбет» ждут самые высокие коэффициенты на топовые матчи турнира.
Особенность турнира этого года заключается в Призовом фонде соревнований — он составил рекордные $76 500 000, а значит игра будет особенно жаркой. Наслаждайся игрой и лучшими коэффициентами с БК «Мелбет»!
Топовые матчи на 25 января от «Мелбет»:
- 06:30 Бен Шелтон — Томми Пол
- 11:30 Андрей Рублев — Новак Джокович
- 03:00 Каролина Плишкова — Магда Линнет
- 05:00 Арина Соболенко — Донна Вечик
Ставь на решающие матчи Австралиан Опен 2023 с «Мелбет»!