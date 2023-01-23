24 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису определятся все полуфиналисты турнира.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия)

24 января, 07:30 (время Астаны)

Елена Рыбакина продолжает радовать отечественных любителей тенниса успешным выступлением на первом Гранд-слэме сезона. Сильнейшая казахстанская теннисистка уже дошла до четвертьфинала австралийского «мэйджора», не пустив туда лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек, причем полька была повержена более чем уверенно, по итогам двух партий – 6:4, 6:4.

За выход в квартет сильнейших на АО-2023 Рыбакиной предстоит поспорить с другой Еленой – Остапенко, представляющей Латвию. Стоит отметить, что это очень неудобная соперница для казахстанки. Мало того, что Остапенко имеет более высокий рейтинг и, соответственно, номер посева в Мельбурне, она выиграла обе очных встречи в истории взаимоотношений двух теннисисток.

Правда, с момента последней их дуэли прошло более двух с половиной лет, а за это время многое изменилось в расстановке сил. Это наглядно подтверждают и котировки самого надежного в Казахстане букмекера, Olimpbet предлагает такие коэффициенты на поединок Рыбакина – Остапенко: П1 – 1.47, П2 – 2.79.

Оправдает ли действующая победительница Уимблдона такой расклад аналитиков? Узнаем совсем скоро.

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Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Корда (США)

24 января, 09:00

Несомненно, это будет очень интересный матч. Хачанова и Корду вряд ли кто-то ожидал увидеть в четвертьфинале АО-2023, ведь ни тот, ни другой ранее ни разу не добирались до столько высокой стадии на турнирах из серии «Большого шлема». Но теперь один из них уже точно будет играть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

У кого шансов на победу больше? Эксперты полагают, что фаворит в предстоящем противостоянии американец чешского происхождения, чей отец Петер Корда выигрывал Australian Open в 1998-м году. Кэфы Olimpbet на матч Хачанов – Корды такие: П1 – 2.14, П2 – 1.73.

Вера аналитиков в Себастьяна понятна, он уже «зачехлил» на АО-2023 двух игроков из первой десятки рейтинга АТР – седьмую ракетку мира Даниила Медведева и десятого номера посева Хуберта Хуркача из Польши.

Но изнурительный пятисетовый поединок против поляка отнял у представителя США много эмоциональных и физических сил. Россиянин же свою встречу с японцем Йохисито Нисиокой выиграл в трех партиях, две из которых взял под ноль. Хватит ли Корде времени для восстановления кондиций для битвы за выход в полуфинал?

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