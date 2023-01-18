Петр Ян прервет серию поражений: эксперты верят в победу россиянина на UFC 221

БЕТСИТИ открыл эксклюзивную линию на главный бой UFC Fight Night 221.

12 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе состоится поединок между россиянином Петром Яном и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Ориентировочное время начала поединка – 03:00

Ян проиграл два последних боя, а последнюю победу одержал в октябре 2021 года. Всего в карьере Петра Яна 16 побед и четыре поражения. Несмотря на серию неудач, аналитики БЕТСИТИ верят в успех российского бойца. Поставить на победу Яна можно за коэффициент 1.72.

Его соперник – Мераб Двалишвили – в августе прошлого года победил Жозе Альдо единогласным решением судей. К бою с Яном он подходит с личным рекордом в 14 побед и четыре поражения. В успех грузина эксперты верят с трудом. Коэффициент на его победу – 2.20. Если же в поединке будет зафиксирована ничья, то сыграет кэф 70.0.

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