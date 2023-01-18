Исследование: ставки на спорт наиболее популярны в Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Нальчик и Ханты-Мансийск на последнем месте

Букмекер BetBoom проанализировал данные онлайн-пользователей и опубликовал карту с популярностью ставок в разных субъектах РФ.

Популярность ставок оценивалась процентом населения, который делает ставки в BetBoom в том или ином регионе.

Топ-5 самых ставящих регионов:

Краснодар

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Уфа

Пенза

Топ-5 регионов, в которых ставки НЕ популярны:

Нальчик

Ханты-Мансийск

Биробиджан

Горно-Алтайск

Абакан

«Мы посчитали не общее количество клиентов (в таком случае в топе была бы Москва и города-миллионники), а долю жителей, которые ставят в BetBoom. Но и с таким методом крупные города оказались среди лидеров. Для нас неудивительно, что в топ-5 вышли регионы с нашими крупными спонсорскими активами и широкой сетью наземных клубов BetBoom – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа», − прокомментировал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Главные выводы: