Исследование: ставки на спорт наиболее популярны в Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Нальчик и Ханты-Мансийск на последнем месте

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Букмекер BetBoom проанализировал данные онлайн-пользователей и опубликовал карту с популярностью ставок в разных субъектах РФ.

Популярность ставок оценивалась процентом населения, который делает ставки в BetBoom в том или ином регионе. 

Топ-5 самых ставящих регионов:

  • Краснодар
  • Екатеринбург
  • Ростов-на-Дону
  • Уфа
  • Пенза

Топ-5 регионов, в которых ставки НЕ популярны:

  • Нальчик
  • Ханты-Мансийск
  • Биробиджан
  • Горно-Алтайск
  • Абакан

«Мы посчитали не общее количество клиентов (в таком случае в топе была бы Москва и города-миллионники), а долю жителей, которые ставят в BetBoom. Но и с таким методом крупные города оказались среди лидеров. Для нас неудивительно, что в топ-5 вышли регионы с нашими крупными спонсорскими активами и широкой сетью наземных клубов BetBoom – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа», − прокомментировал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Главные выводы: 

  • В регионах, где BetBoom является или ранее был спонсором местных клубов, чаще всего ставят больше
  • Также заметна связь между количеством клубов BetBoom и беттеров. Например, в Пензе целых 5 пунктов приема ставок букмекера, и это один из самых ставящих регионов
  • Ставки не особо популярны в регионах, где нет профессиональных спортивных команд, играющих на высшем уровне
  • В Северо-Кавказском округе ставят меньше, чем в целом по стране