Исследование: ставки на спорт наиболее популярны в Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Нальчик и Ханты-Мансийск на последнем месте
Букмекер BetBoom проанализировал данные онлайн-пользователей и опубликовал карту с популярностью ставок в разных субъектах РФ.
Популярность ставок оценивалась процентом населения, который делает ставки в BetBoom в том или ином регионе.
Топ-5 самых ставящих регионов:
- Краснодар
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Пенза
Топ-5 регионов, в которых ставки НЕ популярны:
- Нальчик
- Ханты-Мансийск
- Биробиджан
- Горно-Алтайск
- Абакан
«Мы посчитали не общее количество клиентов (в таком случае в топе была бы Москва и города-миллионники), а долю жителей, которые ставят в BetBoom. Но и с таким методом крупные города оказались среди лидеров. Для нас неудивительно, что в топ-5 вышли регионы с нашими крупными спонсорскими активами и широкой сетью наземных клубов BetBoom – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа», − прокомментировал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.
Главные выводы:
- В регионах, где BetBoom является или ранее был спонсором местных клубов, чаще всего ставят больше
- Также заметна связь между количеством клубов BetBoom и беттеров. Например, в Пензе целых 5 пунктов приема ставок букмекера, и это один из самых ставящих регионов
- Ставки не особо популярны в регионах, где нет профессиональных спортивных команд, играющих на высшем уровне
- В Северо-Кавказском округе ставят меньше, чем в целом по стране