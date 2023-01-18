БЕТСИТИ повысил коэффициент на голы Рэшфорда и Гризманна до 110.0

Поставить на Суперэкспресс дня можно с бонусом до 100 000 рублей для новых игроков.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в АПЛ с «Кристал Пэлас», а «Атлетико» – с «Леванте» в 1/8 Кубка Испании. Время начала матчей – 23.00.

БЕТСИТИ предлагает внимательнее присмотреться к ставкам на голы лидеров обеих команд – Маркуса Рэшфорда и Антуана Гризманна. Букмекер объединяет ТБ 1.5 голов форвардов в один экспресс и повышает коэффициент с 104.5 до 110.0!

Если вы поставите 1 000 рублей на то, что Рэшфорд и Гризманн забьют в своих матчах больше одного гола, то выигрыш в БЕТСИТИ составит 110 000 рублей.

Маркус набрал фантастическую форму и забивает в восьми встречах подряд. А вот Антуан угодил безголевую серию: француз 17 матчей подряд уходит с поля без голов. Зато в последнем результативном матче Гризманн оформил дубль – случилось это 23 октября прошлого года в игре против «Бетиса».

Веришь в результативность Гризманна и Рэшфорда? Проверь свои знания в Суперэкспрессе дня от БЕТСИТИ!