У «Милана» и «Интера» почти равные шансы. Фрибет 2000 рублей поможет перед Суперкубком Италии

«Милан» и «Интер» поспорят за Суперкубок Италии.

Матч пройдет в Саудовской Аравии, но от этого дерби не станет менее принципиальным. А шансы извечных соперников практически равны…

«Фонбет» предлагает коэффициент 1,97 на успех «Милана» в споре за трофей и 2,75 – на победу в основное время.

«Интер» сейчас смотрится предпочтительнее. Поставить на победу этой команды в основное время можно с коэффициентом 2,55, на итоговый успех в противостоянии с «Миланом» – с 1,85.

Выбрать фаворита сложно, но фрибет 2000 рублей сделает эту задачу приятной!