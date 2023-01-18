Сделай ставку на миланское дерби с фрибетом 100 000 рублей от БЕТСИТИ

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18 января в Суперкубке Италии сыграют «Милан» и «Интер». Встреча пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд». Начало матча – в 22:00.

В последний раз команды встречались друг с другом в сентябре и подарили любителям футбола зрелищный матч. «Милан» победил в дерби со счетом 3:2.

Сейчас «россонери» нестабильны: команда сенсационно вылетела из Кубка Италии и не побеждает с 4 января. «Интер» же набрал хорошую форму и не знает поражений с ноября. Кто же возьмет первый трофей нового сезона?

Аналитики БЕТСИТИ с небольшим перевесом отдают предпочтение «Интеру» – на победу коллектива Симоне Индзаги можно поставить с коэффициентом 2.55. Ничья идет за 3.50, а вот на «Милан» предлагают сделать ставку за 2.90.

Мнение игроков БЕТСИТИ разделилось поровну. На победу «Милана» в основное время приходится 30% ставок, на ничью – 40%, а на успех «Интера» – 30%.

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