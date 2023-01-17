ЦСКА – СКА: чемпион против лидера сезона

Сегодня главный матч зимы в КХЛ. Чем завершится очередное «армейское» дерби?

КХЛ. ЦСКА – СКА. 17 января, 22:30 (время Астаны)

Противостояние двух «армейских» коллективов – одно из самых принципиальных и захватывающих в КХЛ. Так как они выступают в одной конференции, в течение регулярного первенства им приходится соперничать по шесть раз.

Матч 17 января станет уже пятой дуэлью между ЦСКА и СКА в сезоне-2022/23. И кэфы на матч у Olimpbet выглядит так: П1 – 2.48, Х – 3.73, П2 – 2.64.

Пока каждая из сторон имеет в своем активе по две победы. Но небольшое преимущество по личным встречам у москвичей – в одном из матчей столичная команда уступила клубу из Санкт-Петербурга только в овертайме. Питерцы проиграли лишь однажды в шести предыдущих играх, у москвичей статистика послед матчей еще более внушительная: одно поражение в восьми встречах.

Однако в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги выше пока находится коллектив Романа Ротенберга. Причем СКА опережает не только дружину Сергея Федорова, но и вообще все клубы КХЛ, и лидируют питерцы с солидным отрывом. Более того, победив в минувшее воскресенье хабаровский «Амур», «армейцы» с берегов Невы досрочно гарантировали себе участие в Кубке Гагарина, первыми среди всех клубов лиги. Похоже, в этом сезоне СКА решил прибрать к рукам и Кубок Континента, вручаемый победителю регулярного первенства КХЛ.

ЦСКА же, видимо, уже смирился с тем, что «регулярку» ему не выиграть. Все мысли москвичей – уже о матчах на вылет. Сейчас же для столичных «армейцев» главное – удержаться на второй строчке таблицы Запада, чтобы не пересечься со СКА в плей-офф раньше финала конференции. Проигрывать хозяевам крайне нежелательно, ведь конкуренты не дремлют.

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