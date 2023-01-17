Кто выиграет Australian Open? Мнение игроков БЕТСИТИ разделилось

Джокович уступит в финале, а Швентек завоюет четвертый ТБШ. Рассказываем, как ставят на Australian Open игроки БЕТСИТИ.

В мужской сетке безоговорочный фаворит как у букмекеров, так и у игроков – Новак Джокович. На его победу приходится 95% от общего объема ставок. Все остальные конкуренты довольствуются 5%.

Еще до начала турнира один из игроков поставил 100 000 рублей на выход Джоковича в финал. Коэффициент – 1.50. Если ставка зайдет, то выигрыш составит 150 000 рублей.

Впрочем, есть те, кто решил выбрать неочевидный исход. Игрок БЕТСИТИ поставил 50 000 рублей на вылет серба с Australian Open. Коэффициент – 1.95. Возможный выигрыш – 97 500 рублей.

В женской сетке мнение букмекеров и игроков разделилось. Аналитики БЕТСИТИ видят фаворитом Игу Швентек. Коэффициент на ее победу – 3.00. Котировки на ее конкурентку – Арину Соболенко – 8.00.

Однако игроки считают иначе. По их мнению, у Швентек и Соболенко равные шансы на успех. На победу каждой из них приходится по 40% от общего объема ставок. По 5% ставок принято на успех сразу трех теннисисток – Кори Гауфф, Белинды Бенчич и Каролин Гарсии. Потенциально самый большой выигрыш по долгосрочной линии достанется игроку, объединившему в один эксперсс победы Джоковича и Швентек в турнире. Коэффициент на этот исход – 8.24. Со ставки в 30 000 рублей игрок может поднять 247 200 рублей.

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