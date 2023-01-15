Ждать пришлось недолго: каким будет первое эль-класико 2023 года?

В час ночи 16 января в сражении извечных соперников, «Реала» и «Барселоны», определится обладатель Суперкубка Испании-2022/23.

Турнир, проводимый в Саудовской Аравии, уже полностью оправдал себя как с точки зрения затрат на него cо стороны организаторов, так и зрительского интереса. Все сводится к тому, ради чего он, собственно, и проводился – к встрече в решающем матче «Реала» и «Барселоны».

Оба испанских гранда вышли в финал Суперкубка страны не без проблем, их соперники оказали более чем достойное сопротивление, не позволив обыграть себя ни в основное, ни в дополнительное время полуфинальных битв. «Сливочным» удалось сломить сопротивление «Валенсии», а «блаугране» «Бетиса» лишь в сериях послематчевых пенальти.

Но, как бы то ни было, мадридцы и каталонцы прошли своих противников и порадуют всех нас первым в 2023-м году эль-класико. Кэф на одно из самых ожидаемых футбольных противостояний у Olimpbet таков: П1 – 2.81, Х – 3.66, П2 – 2.47.

Это будет уже 285-я встреча в истории взаимоотношений «Реала» с «Барселоной», и общие расклады пока в пользу «сине-гранатовых»: «Барса» выиграла 117 матчей при 105-ти поражениях и 62-х мирных исходах. Однако «Королевский клуб» победил в шести из восьми последних очных дуэлях. А если брать в расчет только Суперкубок, то в этом турнире статистика для «Барселоны» просто удручающая: «Реал» выиграл четыре предыдущих эль-класико в рамках этого турнира с общим счетом 10:4.

В общем, как это всегда и бывает, фаворита в этой паре нет, и исход очередного противостояния двух самых титулованных клубов Испании предсказать практически невозможно. Ясно лишь, что «Барса» будет, пожалуй, немного более нацеленной на победу, ведь в коллекции ее главного тренера Хави Эрнандеса пока нет ни одного трофея у руля его родной команды. Впрочем, рассуждать о недостатке мотивации со стороны столичного коллектива довольно глупо, ведь труднее придумать для «Реала» более серьезного раздражителя, чем «Барселона».

Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.