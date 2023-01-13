Серия А: сделает ли «Наполи» решающий шаг к скудетто?

Помешать чемпионству неаполитанцев может самый титулованный клуб Италии.

В субботу в 1:45 по времени Астаны на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится, без какого-либо преувеличения, главный матч сезона-2022/23 в Серии А. Лидер чемпионата Италии встретится с рекордсменом страны по завоеванным титулам – «Наполи» примет «Ювентус».

Ставки на этот матч у Olimpbet складываются не в пользу гостей: П1 – 1.97 П2 – 4.08. Попробуем разобраться, в чем могут быть причины.

Для сравнения: туринцы брали итальянское «золото» 36 раз, неаполитанцы – всего дважды, а их последнее на сегодня скудетто датировано 1990-м годом и выиграно было во многом усилиями человека, в честь которого позже была названа домашняя арена «адзурри» – Диего Марадоны.

В сезоне 2022/23 «Наполи» как никогда близок к повторению успеха 23-летней давности. По итогам 17-ти туров, прошедших в Серии А, дружина Лучано Спаллетти опережает своих ближайших преследователей на семь очков – это очень уверенное преимущество на экваторе дистанции первенства. При этом один из этих преследователей – как раз «Ювентус».

Если «синие» с самого старта сезона обосновались в лидерах таблицы, то «старая синьора» начала чемпионат провально и одно время даже находилась в зоне вылета из Серии А. Но постепенно «Юве» начал выбираться из ямы. После проигрыша в девятом туре от «Милана» коллектив Массимилиано Аллегри одержал девять побед подряд, и вот – туринцы уже делят вторую строчку с этим самым «Миланом».

Тем не менее, «Ювентус» вряд ли можно считать безоговорочным фаворитом матча с «Наполи», ведь «старой синьоре» предстоит играть на выезде. А на своем поле «Наполи» в этом сезоне практически неуязвим, набрав 22 очка из 24-х возможных. Да и три предыдущих визита «бьянконери» в гости к «адзурри» заканчивались для них плачевно, неизменными поражениями.

От исхода этого противостояния напрямую зависит конечный исход чемпионской гонки. Если выиграет «Наполи», то, как минимум, сохранит семиочковый отрыв от «Милана», а от «Ювентуса» оторвется на десять баллов. В случае же победы «старой синьоры» интрига в борьбе за скудетто выйдет на новый уровень.

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