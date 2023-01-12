Olimpbet разыгрывает билеты на совместную пресс-конференцию с Дмитрием Биволом

Olimpbet начал 2023 год с большой новости. Новым амбассадором компании стал один из лучших боксеров планеты, суперчемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол.

16 января в конференц-зале Omega Rooftop в торговом центре «Цветной» пройдет совместная пресс-конференция Olimpbet и Бивола.

Компания дает возможность своим клиентам попасть на закрытое мероприятие, на котором можно будет задать вопросы и сфотографироваться с прославленным боксером.

Розыгрыш десяти билетов проводится на официальной странице Olimpbet в VK. Чтобы участвовать, нужно:

быть подписчиком Olimpbet;

отметить друга в комментариях под постом;

сделать репост записи.

Olimpbet подведет итоги розыгрыша в субботу: с помощью генератора случайных чисел определит пять победителей, которые получат по два билета. Участвуйте в активностях компании и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.