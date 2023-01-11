Феликс забьет больше 6 голов? БЕТСИТИ оценил статистику новичка «Челси»

Жоау Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» на правах аренды до конца сезона. Аналитики БЕТСИТИ открыли линию на достижения португальца в Англии.

Лондонский клуб арендовал 23-летнего нападающего до лета. Перед уходом Феликс продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года.

В составе мадридцев в этом сезоне Жоау забил пять голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету один мяч и два голевых паса за Португалию на ЧМ-2022.

В БЕТСИТИ уже сейчас можно поставить на бомбардирские успехи Феликса в «Челси». Если португалец забьет в Англии больше 6.5 голов, то сыграет коэффициент 1.85. Тотал меньше 6.5 мячей идет в линии за аналогичную котировку.

Аналогичные значения есть и на голевые передачи португальца. Вероятность того, что Феликс пробьет тотал в 3.5 голевых паса оценивается коэффициентом 1.85. Обратный исход доступен с той же котировкой.

Если Жоау оформит больше одного дубля за «Челси», то зайдет ставка с коэффициентом 2.20.

За коэффициент 15.0 можно поставить красную карточку Жоау. Интересно, что на данный момент у него лишь одно удаление в клубной карьере. Феликс получил его в одной из игр за «Атлетико» в прошлом сезоне.

Сделать ставку на индивидуальную статистику Феликса можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.