В ожидании эль-класико: кто выйдет в финал Суперкубка Испании?

12 и 13 января состоятся полуфинальные матчи с участием «Реала» и «Барселоны». Повезет ли болельщикам увидеть по их итогам великое испанское дерби? Коэффициенты на стороне «сливочных» и «сине-гранатовых».

«Реал» – «Валенсия», 12 января, 1:00 (время Астаны)

Испания – первая из стран большой европейской пятерки сделала из Суперкубка полноценный турнир. Уже четвертый год подряд трофей будет разыгрываться не в одном матче, а в формате «финала четырех», с участием квартета сильнейших клубов Ла Лиги по итогам предыдущего сезона.

Во второй раз турнир примет Саудовская Аравия, что обеспечит испанским клубам дополнительный доход, но лишит кого-то из них домашней поддержки болельщиков. Впрочем, «Реал» все равно окажется в заведомо более выигрышной ситуации перед «Валенсией», так как у «сливочных» несравненно больше поклонников по всему миру, чем у «оранжевых».

Расклад на этот матч у Olimpbet явно не в пользу валенсийцев: П1 – 1.56 П2 – 6.02.

Больше шансов на победу у мадридцев и по чисто спортивным показателям. «Реал» – действующий обладатель Суперкубка, в чемпионате дружина Карло Анчелотти привычно ведет борьбу за «золото», тогда как коллектив Дженнаро Гаттузо барахтается за пределами первой десятки.

«Королевский клуб» – явный фаворит в противостоянии с «летучими мышами», однако необходимо учесть, что это будет спор учителя и ученика. Гаттузо много лет играл под руководством Анчелотти в «Милане» и теперь «Носорог» сделает все, чтобы доказать «Папе Карло» свою состоятельность. Заранее хоронить надежды «Валенсии» на победу точно не стоит.

«Бетис» – «Барселона», 13 января, 1:00 (время Астаны)

Саудовские болельщики спят и видят, что станут свидетелями первого в 2023 году эль-класико – извечного противостояния непримиримых футбольных культур в исполнении игроков «Реала» и «Барселоны».

Для этого нужно, чтобы оба гранда выиграли свои полуфинальные баталии Суперкубка и сошлись в очном споре за трофей. У «блауграны», надо сказать, задача будет посложнее, чем у «галактикос». «Барсе» предстоит соперничество с «Бетисом», который и в этом сезоне имеет все шансы на попадание в зону Лиги чемпионов и даже на призовое место в испанской Примере.

Кэф на встречу «Бетис» – «Барселона» у главного букмекера Казахстана: П1 – 6.02, П2 – 1.54.

В общем, гарантировать участие двух испанских грандов в финале Суперкубка-2023 никто не сможет. Хотя, безусловно, каталонцы имеют намного больше шансов на выход в решающий матч, чем севильцы. «Барса» на минувших выходных вышла в единоличные лидеры чемпионата Испании, и это, несомненно, добавит эмоциональных сил «сине-гранатовым».

Кстати, специально для фанатов испанского футбола – самая широкая роспись игр Ла Лиги у казахстанского букмекера № 1.

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