Считаешь, что разбираешься в Доте? Тогда у тебя есть шанс выиграть 200 000 фрибетов в конкурсе BetBoom

FISSURE совместно с BetBoom будет транслировать Dota Pro Circuit 2023 регионов WEU (Западная Европа), NA (Северная Америка), SA (Южная Америка), SEA (Юго-Востояная Азия) и CN (Китай)! Чтобы просмотр игр был интереснее, букмекер запустил акцию «Киберспортивный оракул» https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-0901 − есть шанс выиграть до 200 тысяч фрибетов!

Как стать победителем?

Угадай исходы матчей DPC региона Китай: 14 января, 14:00, Aster.Aries – Invictus Gaming, 15 января, 08:00, Xtreme Gaming – Knights, 15 января, 11:00, Team Aster – EHOME, 15 января, 14:00, PSG.LGD – Invictus Gaming Сделай одну или несколько ставок на общую сумму от 1000 рублей на Dota 2 до 14 января 13:00 мск.

Когда будут известны итоги?

Призовой фонд 200 тысяч фрибетов будет поровну поделен между пользователями, правильно угадавшими исходы всех событий. 16 января в 16:00 мск победителям придут смс-ки о зачислении выигрыша.

Подробности акции на лендинге https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-0901, а смотреть трансляции можно на твич-канале https://www.twitch.tv/betboom_ru.