Аналитики БЕТСИТИ считают Месси фаворитом новой дуэли с Роналду

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ открыли эксклюзивную линию на новое противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Звездные футболисты не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:0, а португалец отметился дублем.

В их новой встрече эксперты считают фаворитом команду Месси. Победа «ПСЖ» оценивается в коэффициент 1.31. А вот в успех сборной Эр-Рияда верят не сильно – на это можно поставить с коэффициентом 8.00. Ничья котируется за 6.10.

С учетом товарищеского характера встречи аналитики ожидают, что она получится результативной. На тотал больше 3.5 можно поставить за 1.90. На тотал меньше 3.5 предлагают ставку за аналогичный коэффициент

В личном противостоянии Роналду и Месси фаворитом букмекеры также считают аргентинца. Если чемпион мира забьет больше португальца – сыграет ставка с коэффициентом 2.07.

Гол Месси можно взять за 1.65, а вот мяч Роналду оценивается в 2.90.

Сделать ставку на товарищеский матч Роналду и Месси можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.