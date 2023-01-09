BetBoom разыгрывает 300 000 фрибетов: нужно предсказать, получится ли у «Ювентуса» и «Ман Сити» сократить отрыв от лидеров

В конце недели нас ждут топовые матчи АПЛ и Серии А, которые точно повлияют на расклады в чемпионских гонках!

«Ювентус» после восьми побед подряд едет в лидирующий Неаполь, а в Британии представители топ-5 пересекаются в дерби Северного Лондона и Манчестера. Чтобы просмотр игр был интереснее, участвуй в акции «Футбольный оракул» в BetBoom и получи шанс выиграть до 300 тысяч фрибетов!

Что нужно делать?

Угадай исходы матчей на лендинге https://betboom.ru/actions/oracul-football-0901:

13 января, 22:45 мск, Наполи − Ювентус

14 января, 15:30, Манчестер Юнайтед − Манчестер Сити

15 января, 19:30, Тоттенхэм − Арсенал

15 января, 22:45, Рома − Фиорентина

Также тебе нужно сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 300 рублей на любое футбольное событие до 13 января 22:45 мск. Экспрессы тоже учитываются.

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