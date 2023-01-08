Смогут ли «матрасники» усмирить ослабленную дисквалификациями «Барселону»?  

Завершается 16-й тур чемпионата Испании. В два часа ночи понедельника ожидается самый захватывающий его матч. Мадридский «Атлетико» примет на домашнем стадионе подопечных Хави.

Встреча сильнейших команд Ла Лиги всегда вызывает интерес, однако в этот раз интриги добавляют текущие перипетии у обеих команд

Болельщиков «Барсы» заставляет мандражировать недавняя игра с третьедивизонным клубом «Интерсити» в 1/16 финала Кубка Испании. Свое преимущество каталонцы смогли оформить лишь в дополнительное время – 4:3.

Также у «сине-гранатовых» продолжается трехматчевая дисквалификация Левандовски, самого результативного игрока клуба в нынешнем сезоне. Добавьте сюда наказание защитника Жорди Альбы в игре с «Эспаньолом».

Однако и у «Атлетико» нынешний сезон явно не самый сильный. К 16-му туру команда подошла с куда более скромными показателями. За последние шесть встреч в матчах Ла Лиги «матрасники» имеют по две победы, ничьи и поражения. А также 27 очков против 38-ти у «Барсы». Мадридцы меньше забивали и кратно больше пропускали – 34-6 у «Барселоны» и 23-14 у «Атлетико».

Но все же это не самый легкий соперник для команды под началом Хави. Коэффициент на эту встречу у лучшего букмекера Казахстана сложился таким образом: Атлетико Мадрид – Барселона П1 – 3.09 П2 – 2.36.

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