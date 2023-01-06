Букмекеры подвели итоги года. Ставка с максимальным коэффициентом была выиграна в 1xBet

Прочитав статью, вы узнаете все детали умопомрачительного выигрышного экспресса

Все мы помним историю о победе Мухажана и его невероятном экспрессе в 44 события, где общий коэффициент ставки составил более 8760. В тот момент ставка являлась рекордной по количеству выигранных денежных средств – 876 682 300 тенге. Данный выигрыш и до сих пор является самым большим в истории, но в канун Нового года в компанию постучался ещё один легендарный игрок. Пользователь из города Кульсары Атырауской области, чьё имя мы оставим в секрете, поставив всего 1 000 тенге, смог выиграть более 15 миллионов! Ставка типа экспресс с коэффициентом 15 402,227! Невообразимые цифры. Совершив пари с компанией 1XBET игрок стал обладателем невероятной суммы – 15 402 227 тенге. В компании это прозвали – “Новогоднее чудо”!

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Хотелось бы уточнить пару деталей данного экспресса. Ничего невероятного в нём нет. Матчи из топовых чемпионатов: Серия А, АПЛ, Бундеслига, Эредивизи и т.д. Место нашлось даже матчу Астана-Атырау. Средний размер коэффициентов составил – 1.82. Общее количество исходов – 16, плюс бонус от компании 1XBET в размере 1.1 коэффициента. Самой интересной игрой данного экспресса можно назвать матч Саутгемптон – Арсенал с коэффициентом 2.15. Игрок совершил ставку на Фору первой команды 1. Все выбранные им события были по линии после глубокого анализа. Самая последняя встреча была Барселона – Атлетик Бильбао, где игрок выбрал Фору Барселоны -1. Итоговый результат 4:0 в пользу партнеров компании 1XBET.

Новый год уже наступил, но новогодние подарки не заканчиваются. Напомним, что каждый игрок компании 1XBET может поучаствовать в новогодней акции «New Year’s Race».

«Мы очень рады таким случаям. Нет ничего приятнее, чем подарить эмоции нашим игрокам! Надеемся, что это будет не последний рекорд в истории нашей компании.», – говорят представители 1XBET.

Уникальность акции состоит в том, что игроки могут объединяться в команды! Каждый участник акции может выбрать себе подходящую команду, состоящую из Снеговиков, Эльфов и Медведей, с которой отправится в Новогоднюю гонку за суперпризами!

Все что Вам нужно сделать для участия это:

1.Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на сайте или в приложении 1xBet.

2. Выберите команду с которой отправитесь в новогоднюю гонку и нажмите “Принять участие”.

3. Делайте ставки от 2 500 KZT на любые спортивные события в период до 12.01.2023

4. За каждую рассчитанную ставку получайте баллы для повышения прогресса вашей команды в гонке и акционные билеты для участия в розыгрыше призов.

5. При наборе от 10 баллов в течение недели получайте гарантированный бонус.

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