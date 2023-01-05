Что поможет «Челси» в противостоянии с манчестерскими «горожанами»?

Нет времени на раскачку. Матчи в Премьер-лиге продолжаются без перерывов на оливье и игристое. Рассказываем, за чем следить, на что ставить.

Топовый матч ближайших дней в АПЛ – противостояние «Челси» и «Манчестер Сити». Игра состоится в 2 часа ночи пятницы по времени Астаны.

Но что делать с этими «синими»? По итогам 16 игр сезона они осели буквально в самом низу первой десятки турнирной таблицы. Пять проигрышей, четыре ничьи – на что надеются подопечные Грэма Поттера, не совсем понятно.

Пару месяцев назад «Челси» уже уступили «горожанам» в Кубке Лиги со счетом 0:2. Звучит не очень утешающе в преддверии ближайшей встречи. А ведь когда-то «аристократы» в финале Лиги чемпионов 2020/2021 наказали прыткого новичка из Манчестера. Правда не сильно убедительно – 1:0.

Сейчас же «Сити» занимают вторую строчку таблицы, и велика вероятность, что на этот раз «пенсионеры» из Челси не станут для них помехой.

Вот и у Olimpbet кэфы складываются отнюдь не в пользу «синих»: «Челси» – «Манчестер Сити» – П1 – 4.97, П2 – 1.71.

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