«Ливерпуль» – явный фаворит матча с «Лестером». Самое время для фрибета!

«Ливерпуль» примет «Лестер» в матче 18-го тура Премьер-лиги.

Хозяева «Энфилда» подходят к игре в статусе явного фаворита. «Фонбет» предлагает поставить на их победу с коэффициентом 1,30.

Шансы «Лестера» котируются гораздо ниже. Коэффициент на победу «лис» у «Фонбет» – 9,50.

Можно сделать ставку на очевидного фаворита, а можно попытаться сорвать куш за счет громкой сенсации… В любом случае это подходящий момент, чтобы воспользоваться фрибетом 2000 рублей!