Olimpbet подводит итоги «Максимального драйва» — главной акции 2022 года

«Максимальный драйв» от Olimpbet завершился. 28 декабря Ольга Бузова и Михаил Моссаковский в прямом эфире определили последних победителей, в том числе обладателя главного приза акции — Гелендвагена. Запись трансляции можно посмотреть на YouTube-канале Olimpbet.

С 19 сентября по 25 декабря каждая ставка клиентов Olimpbet от 500 рублей могла принести приз в «Максимальном драйва». За время акции компания разыграла:

автомобиль Mercedes-Benz G-класс;

автомобиль Toyota Land Cruiser;

пять автомобилей Toyota Camry;

семь PlayStation 5;

семь iPhone;

семь Apple Watch 7;

семь AirPods Pro;

пятнадцать «Яндекс Станций»;

пять портативных колонок JBL;

десять умных браслетов Xiaomi.

Эти призы поделили 65 победителей. Счастливчики определялись случайным образом в прямых эфирах. Более того, уже после трансляций Olimpbet дополнительно разыгрывал фрибеты и за время акции раздал участникам больше 50 миллионов рублей!

С «Максимальным драйвом» Olimpbet объехал всю страну. Розыгрыши призов проходили в Уфе, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Вместе с постоянным ведущим футбольным комментатором Михаилом Моссаковским победителей определяли приглашенные звезды: ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина, блогеры Виктор Блуд и Сергей Стилов, киберспортсмен, игрок «Амкала» FORZOREZOR, экс-футболист «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, а в финале — Ольга Бузова.

В итоговом розыгрыше Моссаковский и Бузова разыграли суперприз — Гелендваген. Победителем стал клиент Olimpbet из Набережных Челнов по имени Эльмир. Он болеет за хоккейный «Нефтехимик» и делает ставки в компании больше трех лет.

Olimpbet поздравляет победителя и всех клиентов с наступающим Новым годом. Компания уже готовит приятные сюрпризы в 2023-м.

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