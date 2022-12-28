Ольга Бузова разыграет Гелендваген в финале «Максимального драйва» от Olimpbet

Главная букмекерская акция года завершается! Сегодня Olimpbet подведет итоги «Максимального драйва» и определит победителя, который получит в подарок на Новый год Mercedes-Benz G-класс.

Olimpbet подготовил несколько сюрпризов для клиентов. Соведущей комментатора Михаила Моссаковского в финале будет певица и актриса Ольга Бузова. Вместе они определят обладателей призов: умных «Яндекс Станций», техники Apple, PlayStation, а главное — Гелендвагена.

Еще один сюрприз от Olimpbet — розыгрыш дополнительных призов для зрителей прямого эфира. Подключайтесь к трансляции в 20:00 на YouTube-канале Olimpbet или в группе VK, узнавайте условия и участвуйте в конкурсе.

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