СКА проиграл ЦСКА неделю назад. Что принесет новая схватка?

Главным событием очередного игрового дня в КХЛ станет встреча ЦСКА и СКА.

Неделю назад петербургская команда потерпела поражение от соперников из Москвы (1:2). И вторая подряд победа ЦСКА в очном противостоянии видится вполне вероятной! «Фонбет» предлагает поставить на столичный клуб с коэффициентом 2,35.

Очные матчи – это интересно, но явным лидером Фонбет чемпионата КХЛ в любом случае остается СКА. И команда из Санкт-Петербурга уже дважды обыгрывала ЦСКА по ходу текущего сезона! Поставить на третий успех СКА можно с многообещающим коэффициентом 2,70.

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