Лига Ставок – лауреат WEALTH Navigator Awards в номинации «Лучший VIP-сервис спортивной индустрии»

В Москве подведены итоги WEALTH Navigator Awards – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

WEALTH Navigator Awards 2022 – наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, ежегодное вручение которой в России уже почти полтора десятилетия организуют журнал WEALTH Navigator (до недавнего – SPEAR’S Russia). Среди победителей этого года были отмечены лидеры финансовой сферы страны – Sber Private Banking, Газпромбанк Private Banking, Private Banking ВТБ, Росбанк, А-Клуб, General Invest.

Впервые в истории в регламент премии была включена номинация «Лучший VIP-сервис спортивной индустрии», лауреатом которой стала букмекерская компания «Лига Ставок».

Татьяна Зворыгина, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»:

«Спасибо большое организаторам за атмосферу, за уют. В следующем году будет уже 15 лет, как «Лига Ставок» строит клиентоцентричный сервис и социально-ответственный бизнес в беттинговой сфере. Именно так мы определяем нашу роль в создании новой сферы спортивных развлечений и формировании культуры ставок в России.

Мы убеждены, что только через долгосрочные взаимоотношения с клиентом возможно успешное развитие бизнеса. Наша аудитория ценит комфорт, безопасность, надежность. И для нас не просто слова. Высокий уровень сервиса, поддержка спорта и принципы социальной ответственности компании как лидера букмекерской отрасли – это наша философия».

В ходе церемонии также состоялась благотворительная акция в поддержку Фонда «Созвездие Добра» – официального партнера «Лиги Ставок». Любой желающий мог сделать пожертвование либо приобрести эксклюзивные сувениры: книгу легендарного комментатора Виктора Гусева «Нефартовый», коньки от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой и джерси с автографами звезд Сборной России по хоккею.