Olimpbet стал официальным партнером горнолыжного комплекса на Воробьёвых горах

Olimpbet объявил об уникальном для букмекерского рынка сотрудничестве с горнолыжным комплексом на Воробьевых горах. Этой зимой компания забрендирует трассы, организует специальную зону и активности для посетителей.

Горнолыжный комплекс находится на склонах Москвы-реки недалеко от главного здания МГУ. На Воробьёвых горах есть три трассы для катания на горных лыжах и сноубордах, учебные трассы, сноупарк и спуск для тюбинга. А теперь будет и специальная зона Olimpbet, в которой букмекер будет разыгрывать призы, в том числе ски-пассы и билеты на канатную дорогу.

Еще один проект Olimpbet — уникальный горнолыжный мерч. Компания изготовит брендированное снаряжение — худи, баффы, рюкзаки, пледы, футболки, термосы. Его тоже можно будет выиграть в активностях Olimpbet на территории комплекса.

Приобщайтесь к горным лыжам и получайте максимум эмоций от зимы вместе с Olimpbet.