Первый российский букмекер в метавселенной: BetBoom открыл свой клуб в GTA V

BetBoom первым из российских букмекеров открыл пункт приема ставок в метавселенной. Клуб появился в игре Grand Theft Auto V на популярном сервере Majestic Интерьер виртуального клуба напоминает пункт приема ставок BetBoom на Новом Арбате и сохраняет реальный функционал. Это значит, что любой совершеннолетний посетитель сервера может посмотреть матч, сделать виртуальную ставку на понравившееся спортивное событие и получить свой выигрыш в игровой валюте.

Яркое открытие клуба дополнили DJ Set Cream Soda и розыгрыш виртуального авто.

«Это уникальный опыт для нас, никто такого еще не делал. У нас четыре сотни клубов по всей России, но для открытия пункта приема ставок в метавселенной нужны другие навыки. Мы с партнерами из Majestic смогли воссоздать реально существующий клуб BetBoom, сохранив практически весь настоящий функционал», — прокомментировал открытие директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа.