BetBoom разыгрывает 100 тысяч фрибетов! Нужно просто угадать исходы четырех матчей КХЛ

Чтобы просмотр КХЛ был еще более интересным, BetBoom запустил акцию «Хоккейный оракул», в которой разыграет 100 тысяч фрибетов!

Что нужно делать?

Угадай исходы матчей КХЛ на лендинге акции https://betboom.ru/actions/oracul-sport-1912. Все игры пройдут 24 декабря (в субботу):

14:00 мск Барыс − Автомобилист Динамо Москва − Трактор

17:00 мск Торпедо − Нефтехимик СКА − Спартак

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Важно успеть угадать исходы и сделать ставку. Призовой фонд будет поровну поделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 26 декабря в 15:00 мск.