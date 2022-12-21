BetBoom разыгрывает 100 тысяч фрибетов! Нужно просто угадать исходы четырех матчей КХЛ

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Чтобы просмотр КХЛ был еще более интересным, BetBoom запустил акцию «Хоккейный оракул», в которой разыграет 100 тысяч фрибетов!

Что нужно делать?

14:00 мск Барыс − Автомобилист Динамо Москва − Трактор

17:00 мск Торпедо − Нефтехимик СКА − Спартак

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Важно успеть угадать исходы и сделать ставку. Призовой фонд будет поровну поделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 26 декабря в 15:00 мск. 