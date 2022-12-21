«Выбор года»: Olimpbet стал лауреатом сразу в трех номинациях

В Алматы прошла ежегодная премия «Выбор года № 1 в Казахстане». Olimpbet получил награды как Букмекер № 1, Социально-ответственная компания в спорте № 1, а «Бонус клуб» от Olimpbet стал лучшей программой лояльности в беттинге.

Букмекером № 1 на церемонии награждения «Выбор года» был назван Olimpbet. Как отметили в компании, эта награда является ценным признанием роли Olimpbet в совершенствовании сферы беттинга в Казахстане и развития спортивной индустрии.

«Olimpbet – это казахстанский бренд, который активно участвует в социальной жизни страны. К тому же мы первыми объявили приверженность принципам Ответственной игры. Благодарим организаторов премии «Выбор года» за столь высокую оценку нашей деятельности!», – сказал Филипп Орлов, директор по маркетинговым коммуникациям компании, получая награду.

Один из важнейших приоритетов работы Olimpbet был отмечен отдельно – победой в номинации «Социально-ответственная компания в спорте № 1».

Olimpbet активно поддерживает и развивает казахстанский спорт. Является партнером крупнейших спортивных федераций, профессиональных клубов футбольной, хоккейной и других лиг. Поддерживает национальные виды спорта – байге, қазақ күресі и имеет длительные контракты с топовыми казахстанскими промоушенами и атлетами.

Лучшей программой лояльности в беттинге на «Выборе года» был назван «Бонус клуб» от Olimpbet. По словам бренд-менеджера компании Мурата Мусина, эта программа, запущенная в 2022 году, стала выражением благодарности игрокам за выбор Olimpbet.

«Мы ценим наших клиентов и постоянно работаем над улучшением «Бонус клуба». Эта программа простая, понятная и в то же время увлекательная и щедрая для клиентов. В ней можно прокачивать статус, получать кэшбэк и реальные деньги на счет. Побеждайте вместе с нами!» – отметил Мурат Мусин на премии «Выбор года».

Справка

«Выбор года» – престижная международная премия, которая проходит ежегодно с целью отметить заслуги в сфере бизнеса. «Выбор года» является далеким от политики и коммерчески независимым проектом. Расходы проекта покрываются солидарно национальными спонсорами. Проект инициирован как общественный национальный и его с воодушевлением поддержали казахстанская общественность, СМИ и международные организации. Миссия и кредо проекта — гордый патриотизм и искренняя любовь к Родине.