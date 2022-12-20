Более 41 миллиона рублей BetBoom выплатил по проигрышным ставкам в рамках акции «ЧМ 2:0»

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Успешный первый тайм сборной Аргентины принес пользователям BetBoom досрочные выплаты по прематчевым ставкам на П1. Например, один из бетторов поставил на Аргентину 600 000 рублей с коэффициентом 2.79 и выиграл 1 674 000.

В рамках акции «ЧМ 2:0» BetBoom выплачивал выигрыши по ставкам на исход, если одна из команд повела в счете в два мяча. Трижды случалось, что команда повела в два мяча, но не смогла удержать преимущество.

  • Камерун — Сербия (3:3)
  • Нидерланды — Аргентина (основное время 2:2)

Самый крупный выигрыш в этом матче составил 632 000 рублей, клиент поставил на победу Аргентины и получил свой выигрыш досрочно.

  • Аргентина — Франция (основное время 2:2)

Общая сумма, выплаченная клиентам по проигрышным ставкам, составила более 41,5 млн рублей.

“«ЧМ 2:0» — это наша уникальная акция, которая действительно становится подарком для многих пользователей. Мы понимаем, что в отличие от регулярных чемпионатов, мундиаль — это матчи на выбывание, даже на групповом этапе одно поражение может стать фатальным. 

В этом году случились камбэки на поздних стадиях – в четвертьфинале и финале. Но несколько подстраховало, что команды завершали матчи вничью, камбэки с победой противоположной команды, как было на Евро-2020, были бы для нас болезненней”, — прокомментировал результаты акции PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Напомним, что компания проводит аналогичную акцию в РПЛ и уже успела выплатить по ней свыше 17 000 000 рублей.

 