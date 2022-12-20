Olimpbet вернет 15% от ставки на Слащинина в бою с Наврузовым на Hardcore Boxing

25 декабря пройдет заключительный в 2022 году боксерский турнир промоушена Hardcore. В главном бою сойдутся тяжеловесы Гаджи «Автомат» Наврузов и Тимур «Витязь» Слащинин. Букмекерская компания Olimpbet запустила акцию к поединку и вернет 15% от суммы ставки на победу Слащинина, если он проиграет.

33-летний Наврузов — опытный и непобежденный боец. В 12 поединках у «Автомата» 10 побед и 2 ничьих. Несмотря на внушительный послужной список, букмекеры считают его аутсайдером. Дело в том, что Наврузов хорош в кулачных боях. Он обладает сильным ударом, который становится еще более сокрушительным без перчаток. Но предстоящий бой пройдет по правилам бокса, что снижает ударную мощь «Автомата».

Слащинин гораздо моложе. 21-летний боец провел 10 поединков, в которых одержал 9 побед и потерпел 1 поражение. «Витязь» более выносливый и техничный по сравнению с «Автоматом». В боксерском поединке эти качества должны сказать в его пользу.

В линии Olimpbet можно поставить на все бои Hardcore Boxing, в том числе на поединок Наврузова и Слащинина. Коэффициент на победу «Автомата» — 2.81, на «Витязя» — за 1.38. Делайте ставку на победу фаворита, а если он проиграет, то компания вернет 15%.