Акция «Елка желаний» от BetBoom: загадай желание и получи подарок в Новом году!

Букмекерская компания BetBoom открывает прием заявок в рамках традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Любой пользователь может отправить BetBoom сообщение со своей заветной мечтой. Компания выберет и воплотит новогодние мечты клиентов в реальность!

Как принять участие?

Акция проходит с 19 по 25 декабря. В это время пользователям достаточно скачать, зарегистрироваться и авторизоваться в приложении БК BetBoom. Все заявки будут приниматься в сторис приложения букмекерской компании для iOS и Android. Победители будут названы 30 декабря!

Если клиенты не успеют загадать заветное желание в приложении, то они могут воспользоваться аналогичной акцией и в пунктах приема ставок BetBoom. В клубах акция проводится с 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Как принять участие в клубах?

Гостям нужно будет зайти в раздел «Акции», отсканировать QR-код камерой смартфона и заполнить анкету с указанием своей мечты. BetBoom выберет самые оригинальные желания гостей и исполнит их в 2023 году.

Стоит отметить, что всем желающим воплотить свою мечту не нужно вносить никаких депозитов! Потребуется только регистрация для новых пользователей или авторизация для уже зарегистрированных клиентов БК BetBoom.

В прошлом году в BetBoom поступило 55 000 обращений от клиентов на осуществление новогодней мечты в рамках акции «Елка желаний». Большая часть заявок касалась спортивной атрибутики, техники и денежных призов. Много обращений было от болельщиков клубов РПЛ, которые просили для себя и своих друзей абонементы на матчи любимых команд. Одной из самых примечательных была заявка от представителя клуба по американскому футболу Moscow United, который просил спортивную экипировку для всей своей команды. Также были и необычные пожелания. Например, житель подмосковного города Павловский Посад, попросил коллекционное издание книг русского писателя Федора Достоевского. Житель Белореченска указал в своей анкете, что хочет коньки для своей супруги, не забыв указать и размер ноги. Два любителя рыбной ловли указали, что мечтают о новом спиннинге. Житель подмосковного города Люберцы отличился креативной просьбой — он попросил в подарок станок для деревообработки. Уроженец Нальчика указал в качестве подарка настоящий самовар.