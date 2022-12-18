Кто станет чемпионом – Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита с фрибетом 2000 рублей!

Аргентина будет противостоять Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Полуфинальные матчи сложились по-разному: аргентинцы, ведомые Лео Месси, уверенно переиграли Хорватию, а вот «трехцветные» встретили серьезное сопротивление со стороны Марокко, так что игра выдалась непростой. Кроме того, несколько игроков французской сборной выбыли из строя из-за болезни и повреждений.

Шансы команд, по мнению букмекеров, абсолютно равны: коэффициент на победу и тех, и других в основное время составляет 2,92, а на итоговый успех – 1,95. Атака обоих соперников выглядит крайне внушительно, поэтому ставка «обе забьют» за 2,02 кажется весьма привлекательной.

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