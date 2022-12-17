Аргентина и Франция выявят чемпиона в основное время или по пенальти? С возвратом ставки до 10 000 рублей можно рисковать!

Аргентина и Франция разыграют золотые медали ЧМ-2022 в Катаре уже завтра.

Действующие чемпионы подходят к главному матчу немного потрепанными: ряд игроков выбыл из-за болезни и травм, да и полуфинал с Марокко сложился не так чтобы легко. Лионель Месси, впрочем, тоже пропустил тренировку сборной в четверг, хотя в южноамериканской команде не сомневаются, что он выйдет на поле в финале.

Букмекеры не видят фаворита в этой игре, коэффициент на победу обеих сборных в основное время составляет 2,90, на итоговое завоевание титула можно зарядить за 1,95. Можно также поставить на первый гол Аргентины (2,12) или Франции (2,13). Существуют и более замысловатые варианты: например, обе забьют и победа одной из команд – зависит от того, кто ваш фаворит, – за 6,20, а еще есть возможность зарядить на то, будет в финале серия послематчевых пенальти или нет (4,73 и 1,19 соответственно).

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