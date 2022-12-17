Марокко идет к сенсационной бронзе ЧМ, но хорваты – небольшой фаворит матча за 3-е место

Хорватия сыграет с Марокко в матче за 3-е место на чемпионате мира в Катаре.

Хорваты в 1/2 финала крупно уступили сборной Аргентины, а сборная Марокко проиграла Франции. В игре за бронзовые медали команда Златко Далича выступает небольшим фаворитом, коэффициент на ее победу составляет 2,45, тогда как на подопечных Валида Реграги можно поставить за 3,05. Итоговый успех балканской сборной оценен кэфом 1,80, а африканской – 2,05. Можно поставить на точный счет, если верите в свою удачу. Скажем, коэффициент на победу хорватов со счетом 2:1 составляет 9,50, а зарядив на минимальную победу Марокко, можно в 10 раз увеличить свою ставку.

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