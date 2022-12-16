Неудачи Роналду и Кейна = успешный экспресс в BetBoom на 1 800 000 рублей

Нереализованный пенальти Харри Кейна и разбитые мечты Криштиану Роналду осчастливили клиента BetBoom на 1 801 512 рублей — у него зашел экспресс, состоящий из всего двух событий с коэффициентом 15,01, а сумма ставки — 120 000 рублей!

Беттор не прогадал, поставив на победу Франции над Англией в рамках четвертьфинала Чемпионата мира. Экспресс чуть было не сорвался из-за второго пенальти англичан в концовке встречи. Первый был реализован успешно — его забил Харри Кейн. На 84-й минуте судья вновь назначает пенальти в ворота французов. Харри Кейн – штатный пенальтист англичан, но он запустил мяч над перекладиной. Игра закончилась со счетом 2:1, ставка беттора зашла.

У англичан сложные отношения с пенальти: все началось 32 года назад, когда сборная Англии проиграла ФРГ в полуфинале ЧМ по итогам серии пенальти. И на домашнем полуфинале Евро-1996 англичане снова проиграли в серии пенальти в противостоянии с Германией. На ЧМ-1998 Англия вылетела в серии пенальти от Аргентины. В четвертьфинале Евро-2004 они проиграли сборной Португалии. Через два года португальцы снова обыграют англичан в серии пенальти в рамках четвертьфинала ЧМ-2006. В другом четвертьфинале, но уже Евро-2012, Англия потерпела поражение от Италии и тоже из-за серии одиннадцатиметровых ударов. Через восемь лет итальянцы снова обыграют англичан в серии пенальти финала Евро-2020. Да, это послематчевые пенальти, а Кейн старался забить обычный. Но сам факт — одиннадцатиметровые удары нередко решают судьбу английских футболистов на международных турнирах. И, как это видно, часто не в их пользу.

Во втором матче клиент BetBoom поставил на успех андердогов в лице Марокко в матче против Португалии. Криштиану Роналду разрыдался после поражения, ведь это, вероятно, последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца. Но для беттора это плюс 1 801 512 рублей на счету!

Напомним, что BetBoom запустил акцию «ЧМ 2:0» к Чемпионату мира по футболу. Компания выплатит выигрыш по прематч-ставке до окончания матча, если выбранная сборная будет вести в счете с разницей в 2 мяча. Подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/chm20.