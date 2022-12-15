Клиент Olimpbet поставил на матч Первой лиги и выиграл Land Cruiser

14 декабря Olimpbet подвел итоги шестого розыгрыша призов акции «Максимальный драйв». Футбольный комментатор Михаил Моссаковский и экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев определили 11 победителей, один из которых забрал суперприз — Toyota Land Cruiser.

Премиальный внедорожник выиграл клиент Olimpbet из Набережных Челнов по имени Ильнур. 6 ноября он поставил на матч Первой лиги. КАМАЗ из его родного города принимал тульский «Арсенал». Ильнур выбрал ставку на индивидуальный тотал КАМАЗа больше 1. Челнинцы провалили первый тайм и уступали со счетом 0:1, но во втором взвинтили темп и были близки к голу. На 57-й минуте КАМАЗ попал в перекладину, а на 69-й не реализовал пенальти. В итоге игра завершилась минимальным поражением челнинцев (0:1). Ставка клиента Olimpbet не сыграла, зато принесла Land Cruiser и сделала Ильнура предпоследним победителем «Максимального драйва».

Уже 28 декабря акция завершится. Финальный розыгрыш вместе с Михаилом Моссаковским проведет Ольга Бузова. Они определят обладателя главного приза «Максимального драйва» — Mercedes-Benz G-класс. Любой клиент Olimpbet может претендовать на элитное авто. Достаточно делать ставки на спортивные события от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Может быть, именно вы получите на Новый год новенький «Гелендваген»!

Участвуйте в акции, выигрывайте призы и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.