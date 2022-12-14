За «Казаха» в Лас-Вегасе! Olimpbet вернет 30%, если ставка на Дамира Исмагулова не сыграет

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Дамир «Казах» Исмагулов – один из двух бойцов, выступающих в топах UFC под казахстанским флагом. Имея в профессиональной карьере 24 победы и одно поражение, он занимает 12 место в легкой весовой категории, обгоняя, например, на две строчки Конора МакГрегора.

Недавно Дамир стал амбассадором Olimpbet в Казахстане и готовится к одному из важнейших боев в карьере. 18 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе состоится встреча между ним и россиянином Арманом Царукяном (#9 в легком весе). Бой пройдет в 6 утра по времени Астаны.

Линия на бой Царукян – Исмагулов у главного букмекера Казахстана Olimpbet выглядит так: П1 – 1.5, П2 – 2.6.

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