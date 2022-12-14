В клубах BetBoom проводится акция «Мега Гонка» с призовым фондом в 40 000 000 рублей!

Во всех клубах наземной сети букмекерской компании BetBoom стартовала акция «Мега Гонка», в рамках которой абсолютно все гости смогут побороться за 40 000 000 рублей!

Какие условия акции и период проведения?

Акция проходит со 2 по 23 декабря. В это время гостям клубов необходимо будет занять лидирующие места в одной из двух «Гонок»: локальной и федеральной. Каждый гость может принять участие в двух гонках, а также в обеих выиграть.

Для участия в акции, гостям необходимо всего лишь делать ставки на любую сумму на определенные события (список которых можно узнать в клубах БК BetBoom).

В локальной «Мега Гонке» гости клубов будут бороться за пять призовых мест рейтинга, который формируется по сумме всех выигрышей. Победители получат купоны на розыгрыш 5 000 000 рублей!

Как распределяются купоны в локальной «Гонке»?

За первое место гость получит пять купонов. За второе – четыре, за третье место ему достанется три купона, и так далее.

Как узнать итоги розыгрыша локальной «Гонке»?

Итоги будут подведены в трансляции 23 декабря, с 19:00 до 22:00 (по московскому времени) во всех клубах БК BetBoom, которые задействованы в акции. Общий призовой фонд локальной «Гонки» в 5 000 000 рублей разделят 70 победителей. Ознакомиться с распределением денежных призов финального розыгрыша локальной гонки можно по ссылке.

Какие условия по федеральном розыгрыше?

В федеральной «Мега Гонке» гости всех клубов будут бороться уже за 700 лидирующих мест в рейтинге. Абсолютно каждый из лидеров рейтинга получит гарантированный денежный приз. Общий призовой фонд данного розыгрыша – 35 000 000 рублей!

Гость, занявший первое место рейтинга, получит главный приз – 1 500 000 рублей. За второе место – 1 000 000 рублей, а за третье – 850 000. Ознакомиться с распределением денежных призов можно по ссылке.

Как узнать итоги этой акции?

Результаты акции станут известны 23 декабря после 17:00. Призы всем 700 победителям будут автоматически начислены на счет.

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