BetBoom разыгрывает 3 000 000 фрибетов среди всех пользователей в декабрьской акции «Мега гонка». В акции будет 1 000 победителей!

BetBoom с 9 по 16 декабря проводит акцию «Мега гонка». Новые и действующие пользователи смогут побороться за призовой фонд в размере 3 000 000 фрибетов.

Как принять участие и какая механика акции?

Необходимо авторизоваться или пройти регистрацию на сайте БК BetBoom

Перейти на страницу акции и нажать на кнопку «Принять участие»

Заключить пари в разделе «Быстрые ставки» на любую сумму. За победные или проигрышные ставки начисляются баллы.

Все полученные баллы суммируются и отображаются в турнирной таблице на сайте акции.

Как будет распределяться призовой фонд?

Разделить призовой фонд в размере 3 000 000 фрибетов смогут 1000 участников акции. 16 декабря все победители получат смс-сообщение с уведомлением о выигрыше и пополнении бонусного счета.

Распределение призов будет следующим:

1 место — 100 000 фрибетов

2 место — 70 000 фрибетов

3 место — 50 000 фрибетов

4–5 места — по 40 000 фрибетов

6–10 места — по 20 000 фрибетов

11–25 места — по 15 000 фрибетов

26–50 места — по 10 000 фрибетов

51–100 места — по 7 000 фрибетов

101–150 места — по 5 000 фрибетов

151–200 места — по 3 500 фрибетов

201–300 места — по 3 000 фрибетов

301–400 места — по 2 500 фрибетов

401–500 места — по 2 000 фрибетов

501–700 места — по 1 500 фрибетов

701–1 000 места — по 1 000 фрибетов

Узнать о новых акциях БК BetBoom можно на сайте компании в соответствующем разделе: https://betboom.ru/actions