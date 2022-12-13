BetBoom разыгрывает 3 000 000 фрибетов среди всех пользователей в декабрьской акции «Мега гонка». В акции будет 1 000 победителей!

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BetBoom с 9 по 16 декабря проводит акцию «Мега гонка». Новые и действующие пользователи смогут побороться за призовой фонд в размере 3 000 000 фрибетов. 

Как принять участие и какая механика акции?

  • Необходимо авторизоваться или пройти регистрацию на сайте БК BetBoom
  • Перейти на страницу акции и нажать на кнопку «Принять участие»
  • Заключить пари в разделе «Быстрые ставки» на любую сумму. За победные или проигрышные ставки начисляются баллы.

Все полученные баллы суммируются и отображаются в турнирной таблице на сайте акции.

Как будет распределяться призовой фонд?

Разделить призовой фонд в размере 3 000 000 фрибетов смогут 1000 участников акции. 16 декабря все победители получат смс-сообщение с уведомлением о выигрыше и пополнении бонусного счета. 

Распределение призов будет следующим:

  • 1 место — 100 000 фрибетов
  • 2 место — 70 000 фрибетов
  • 3 место — 50 000 фрибетов
  • 4–5 места — по 40 000 фрибетов
  • 6–10 места — по 20 000 фрибетов
  • 11–25 места — по 15 000 фрибетов
  • 26–50 места — по 10 000 фрибетов
  • 51–100 места — по 7 000 фрибетов
  • 101–150 места — по 5 000 фрибетов
  • 151–200 места — по 3 500 фрибетов
  • 201–300 места — по 3 000 фрибетов
  • 301–400 места — по 2 500 фрибетов
  • 401–500 места — по 2 000 фрибетов
  • 501–700 места — по 1 500 фрибетов
  • 701–1 000 места — по 1 000 фрибетов

Узнать о новых акциях БК BetBoom можно на сайте компании в соответствующем разделе: https://betboom.ru/actions 