Полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия — в компании с Дружко, Адамяном, Евневичем и Федосом.

13 декабря 2022 года выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Футболь» , звездные участники которого Сергей Дружко, Карен Адамян, Федос Маслов и Евгений Евневич в прямом эфире обсудят события полуфинала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.

Начало звездного стрима — в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция — здесь. Не упустите шанс провести футбольный вечер в компании больших знатоков и фанатов вашей любимой игры. На кону в матче Аргентина — Хорватия путевка в финал чемпионата мира!

Напомним, что на пути в полуфинал аргентинцы прошли в плей-офф австралийцев и голландцев, а хорваты выбили в сериях пенальти японцев и главных фаворитов турнира бразильцев. Что же в итоге перевесит — гений Лионеля Месси или надежность Доминика Ливаковича? Ответы на эти другие вопросы — вечером во время суперматча.

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