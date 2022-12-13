Клиенты PARI ставят на Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022

В первом из полуфиналов ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Хорватией. Встреча состоится во вторник, 13 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По мнению аналитиков PARI, у сборной Аргентины более высокие шансы выйти в финал. Сделать ставку на победу южноамериканцев в основное время можно по коэффициенту 1.95, что соответствует примерно 50% вероятности. Котировки на триумф хорватов по итогам 90 минут составляют 4.80 (около 20%). Ставки на ничью принимаются за 3.30 (приблизительно 30%).

Проход аргентинцев в финал (с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти) оценивается коэффициентом 1.44 (около 67%). Поставить на итоговый успех хорватов можно за 2.90 (примерно 33%).

Клиенты PARI также уверены в победе «альбиселесте» — около 75% от всего объема ставок на победу в основное время приходится на подопечных Лионеля Скалони. Для сравнения, на хорватов сделано 19% и еще 6% приходится на ничейный исход. Если говорить о пари на проход, то и здесь игроки выбирают южноамериканскую команду: 69,5% от всего объема ставок рынка приходится на Аргентину.

Аналитики PARI предполагают, что за 90 минут игры будет забито не более двух мячей. Ставки на это событие принимаются за 1.57. Если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.45. Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд можно по коэффициенту 2.25.

Самым вероятным автором гола в сегодняшней игре считается Лионель Месси, отметившийся в Катаре уже четырьмя мячами. Сделать ставку на еще один точный удар капитана аргентинцев можно за 2.30. В тройку основных претендентов на гол в этой игре входят партнеры Месси – нападающие Хулиан Альварес (3.20) и Лаутаро Мартинес (3.55). За ними следуют хорваты Андрей Крамарич (4.50) и Марко Ливая (5.50).

Самая крупная ставка на грядущую встречу на текущий момент составляет 1 000 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на проход Аргентины и ТБ 1.5 в основное время по коэффициенту 1.87.

Если говорить о самых популярных ставках на матч, то клиенты PARI чаще всего выбирают победу Аргентины в основное время. На этот исход приходится почти 26% от всего объема ставок, принятых компанией PARI на грядущую игру. В топ-3 также попали пари на выход Аргентины в финал (около 19%) и проход Хорватов (чуть более 8%).

Аргентина и Хорватия провели между собой пять матчей. Обе сборные одержали по две победы, а самая первая игра, в июне 1994-го, завершилась вничью 0:0. На чемпионатах мира команды обменялись победами. Южноамериканцы выиграли в 1998-м (1:0), а балканцы – в 2018-м (3:0).

Во втором полуфинале ЧМ-2022 сыграют сборные Франции и Марокко. Их встреча состоится 14 декабря. Решающий матч турнира пройдет 18 декабря.