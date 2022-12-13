Хорватия выбила две команды по пенальти, Аргентина следующая? Ловите фрибет 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет»

Аргентина встречается с Хорватией в первом полуфинале ЧМ-2022.

Команда Лионеля Скалони в жарком матче прошла Нидерланды (пришлось бить пенальти и даже немножко подраться), а Хорватия исполняет 11-метровые практически нон-стоп: сначала с Японией в 1/8 финала, затем с Бразилией в 1/4.

Аргентинцы выглядят серьезным фаворитом матча: на победу Лионеля Месси сотоварищи в основное время можно поставить с коэффициентом 1,95, а на Хорватию дают 4,80. Выход южноамериканцев в финал оценен кэфом 1,42, хорватов – 3,00. Есть возможность зарядить и на точный счет: если верите в победу Аргентины с минимальным счетом 1:0 – за 5,50, а, например, результат 2:1 в пользу команды Месси оценивается солидным коэффициентом 9,50.

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