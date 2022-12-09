PARI не ждет результативной игры от Англии и Франции в 1/4 финала ЧМ-2022

Одним из самых горячих противостояний в 1/4 финала ЧМ-2022 станет матч сборных Англии и Франции. Встреча состоится в субботу, 10 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на сегодняшнюю игру.

Аналитики PARI оценивают шансы команд как равные. Ставки на победу Франции в основное время принимаются по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 38% вероятности. Сделать ставку на триумф англичан по итогам 90 минут можно за 3.05 (приблизительно 32%). Котировки на ничью составляют 3.20 (около 30%).

Вероятность победы сборной Франции с учетом возможности дополнительного времени и серии пенальти чуть выше. Поставить на выход французов в полуфинал можно по коэффициенту 1.80 (примерно 53%). Проход англичан в следующую стадию ЧМ-2022 котируется за 2.05. (около 47%).

Клиенты PARI при этом уверены в победе французов — около 88% от всего объема ставок на победу в основное время приходится на подопечных Дидье Дешама. Для сравнения, на англичан сделано 7% и еще 5% приходится на ничейный исход. Если говорить о пари на проход, то и здесь игроки выбирают действующих чемпионов мира: 89% от всего объема ставок рынка приходится на Францию.

По мнению аналитиков PARI, за 90 минут игры команды ограничатся максимум двумя голами. Котировки на это событие составляют 1.75. Если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.10. Скорее всего, французы и англичане обменяются забитыми мячами: ставки на этот исход будут рассчитаны за 1.80.

Самым вероятным автором гола считается француз Килиан Мбаппе, возглавляющий гонку бомбардиров с пятью мячами. Шансы форварда ПСЖ поразить ворота англичан оцениваются коэффициентом 2.35. Ближе всего к Мбаппе в списке претендентов на гол располагается англичанин Харри Кейн. Котировки на точный удар в его исполнении равны 2.80.

Самая крупная ставка на грядущую встречу на текущий момент составляет 595 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу Франции в основное время по коэффициенту 2.55. Игрок добавил этот вариант в экспресс из двух событий мундиаля с общим коэффициентом 3.65.

Если говорить о самых популярных ставках на матч, то клиенты PARI чаще всего выбирают триумф французов в основное время. На этот исход приходится почти 29% от всего объема ставок, принятых компанией PARI на грядущую игру. В топ-3 также попали пари на выход Франции в ½ финала (около 28%) и «обе забьют» (почти 8%).

В 2018 году Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира. Британская команда на турнире в России заняла четвертое место. Победитель предстоящего матча сыграет в полуфинале с сильнейшей командой из пары Португалия – Марокко.