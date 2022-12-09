Olimpbet — спонсор боксерского вечера от RCC Boxing Promotions

11 декабря в Екатеринбурге пройдет большой боксерский вечер от RCC Boxing Promotions. Olimpbet стал спонсором ивента и покажет все бои в прямом эфире. На арене букмекер разыграет призы — Apple Watch и умные колонки.

Главное событие вечера — поединок Магомеда Курбанова и Хоана Гонсалеса. Курбанов — пятый номер рейтинга WTA в среднем весе. На профессиональном ринге он провел 23 боя, одержал 23 победы, из которых 13 нокаутом. Гонсалес тоже имеет внушительный послужной список: 32 боя и 31 победа нокаутом при одном поражении. Курбанов будет фаворитом, но нокаутер Гонсалес — опасный соперник.

Соглавное событие будет не менее ярким. Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко встретится с экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Артуром Манном. Бойцы уже встречались, но на любительском уровне. В 2014 году Тищенко победил Манна раздельным решением судей. На профессиональном ринге Евгений провел 11 боев, одержал 10 побед и один раз проиграл. У Манна больше опыта: на его счету 20 боев и 18 побед. Оба поражения Артур потерпел в титульных поединках за звание чемпиона мира.

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