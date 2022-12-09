Вы часто видели материалы с соотношением ставок на тот или иной матч. Эти расклады могут ввести в заблуждение.

Журналисты часто спрашивают букмекеров о популярных ставках на то или иное событие. Зачастую это может ввести читателей в заблуждение: объем пари в прематче минимален и соотношение ставок может значительно измениться. BetBoom подготовил инфографику, в которой показал, когда пользователи делают ставки.

Главные выводы:

Лайв значительно обгоняет прематч: 88,7% ставок совершаются по ходу матча. В некоторых видах спорта прематч отсутствует в принципе (киберспорт – всего 0,2%).

88,7% ставок совершаются по ходу матча. В некоторых видах спорта прематч отсутствует в принципе (киберспорт – всего 0,2%). Объем ставок на событие за сутки минимален: максимум это 1,43% в случае Чемпионата мира по футболу. Это значит, что за 24 часа соотношение ставок и, как следствие, линия могут значительно измениться.

максимум это 1,43% в случае Чемпионата мира по футболу. Это значит, что за 24 часа соотношение ставок и, как следствие, линия могут значительно измениться. Объем ставок в последние три часа перед событием примерно такой же, как и за весь прематч до него

Популярный паттерн в футболе: посмотреть, как команды начали матч, и сделать ставку . Особенно ярко проявляется на Чемпионате мира: первые 15 минут лайва собирают почти столько же, сколько и все оставшееся время матча.

. Особенно ярко проявляется на Чемпионате мира: первые 15 минут лайва собирают почти столько же, сколько и все оставшееся время матча. На ЧМ-2022 в Катаре доля ставок в прематче – 19,7%. Во многом это связано с акцией ЧМ 2:0: BetBoom заранее выплачивает прематчевые ставки на победу, если одна из команд повела в два мяча.

Самые «лайвовые» виды спорта

Киберспорт (99,8%)

Теннис (95,1%)

Баскетбол (90,3%)

Самые «прематчевые» виды спорта

Хоккей (18,7%)

Футбол (14,6%)

В среднем, соотношение лайва к прематчу – 89% на 11%.