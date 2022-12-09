Аргентина – фаворит, Месси – ожидаемый автор гола в ворота Нидерландов

Сборные Аргентины и Нидерландов столкнутся в 1/4 финала чемпионата мира.

Южноамериканская команда подходит к матчу в ранге фаворита. «Олимп» предлагает коэффициент 2,34 на победу сборной Аргентины в основное время и 1,65 – на выход в следующую стадию.

Наиболее вероятным автором гола считается Лионель Месси. Поставить на то, что главная звезда «альбиселесте» отправит мяч в ворота голландцев, можно с коэффициентом 2,19.

Сборная Нидерландов не выглядит безнадежным андердогом. Коэффициент на победу в основное время – 3,53, на выход в следующую стадию – 2,32, на гол Мемфиса Депая – 2,85.

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