Все ждут победы Бразилии, а коэффициент на Хорватию – 8,70!

Все ждут от сборной Бразилии победы в противостоянии с командой Хорватии.

У «селесао» статус явных фаворитов в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира. «Фонбет» предлагает поставить на победу бразильцев в основное время с коэффициентом 1,43.

Шансы сборной Хорватии оцениваются в шесть раз ниже. Зато коэффициент невероятно заманчивый – 8,70!

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