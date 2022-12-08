BetBoom и «Поле» открыли пространство для просмотра футбола в Москве: будут трансляции всех оставшихся матчей ЧМ-22

ЧМ-2022 полон неожиданностей: Япония не пустила в плей-офф немцев, а марокканцы прошли Испанию, хоть и по пенальти. Чтобы просмотр мундиаля был не только интересным, но и комфортным, BetBoom и пространство «Поле» на Белорусской, в котором проходят вечеринки и выставки, организовали футбольное пространство в Москве с большими экранами! А еще там можно поучаствовать в розыгрышах джерси сборных ЧМ-2022, фрибетов, айтемов из коллаба BetBoom с A.D.E.D., проверить знания на квизах и даже потанцевать под DJ-сет после матчей!

Где?

г. Москва, м. Белорусская (кольцевая линия, выход 2) пространство «Поле», ул. 3-я улица Ямского поля, 2к25

Расписание:

09.12 (пятница): 17:30 – 00:00 (четвертьфиналы)

10.12 (суббота): с 17:30 BETBOOM MATCH DAY (четвертьфиналы) Футбольный квиз, конкурс прогнозов, лайв от группы Pompeya и четыре диджей-сета

13.12 (вторник): 21:30 – 00:00 (полуфинал)

14.12 (среда): 21:30 – 00:00 (полуфинал)

17.12 (суббота): 17:30 – 21:00 (матч за 3 место)

18.12 (воскресенье): c 17:30 BETBOOM MATCH DAY (финал) Диджей-сеты, конкурсы

Вход в пространство бесплатный для всех желающих (исключение − 10 и 18 декабря, вход после 22:00 − 350 руб.), столик можно забронировать по номеру +7 (993) 349-82-25.